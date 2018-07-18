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Подъемные для переселенцев на Дальний Восток могут увеличить в четыре раза
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Подъемные для переселенцев на Дальний Восток могут увеличить в четыре раза 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в рамках мер по содействию переезду людей на Дальний Восток, предлагается увеличить подъемные в четыре раза — до 1 млн рублей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
По его словам, на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам развития Дальнего Востока обсуждался ряд дополнительных мер, связанных с развитием региона.
В части социальной сферы обсуждались меры поддержки материнства и детства — выплаты на первого ребенка на Дальнем Востоке, дополнительные выплаты к материнскому капиталу — 30% и пониженная ставка ипотечного кредитования — на 2% для семей с детьми.
"Мы предложили в 4 раза увеличить подъемные — с 225 тысяч до миллиона рублей. Увеличить также финансирование программы переселения соотечественников", — сказал Трутнев.
Ранее Трутнев рассказал о необходимых допрасходах для развития Дальнего Востока.
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