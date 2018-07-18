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Подъемные для переезжающих на Дальний Восток вырастут до 1 млн рублей
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Подъемные для переезжающих на Дальний Восток вырастут до 1 млн рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Доля Дальнего Востока в части прямых иностранных инвестиций, осуществляемых на территории России, за последние 5 лет увеличилась в 15 раз — с 2% до 30%», — рассказал Юрий Трутнев после совещания журналистам. «В то же время главную задачу, которая перед нами стоит, мы еще не решили — не остановили отток населения», — подчеркнул он, добавив, что отток снизился вдвое, но все еще продолжается.
"Вывод простой — значит, те меры, которые предпринимаются, недостаточны, нужны дополнительные меры", — заявил вице-премьер, добавив, что речь идет о мерах как экономического, так и социального характера.
"В части экономики одно из важнейших предложений — довести уровень финансирования государственных программ, связанных с вложениями на Дальний Восток, до уровня не менее 5,5%", — продолжил он.
"К 2024 году нам надо выполнить поставленную президентом задачу о том, что уровень жизни на Дальнем Востоке по всем основным показателям должен быть выше среднероссийского. А это как раз требует того, чтобы все программы финансировались с некоторым профицитом", — подчеркнул Трутнев.
Планируется и ряд преференций в сфере туризма.
Среди социальных мер — увеличить выплаты на первого ребенка на Дальнем Востоке, ввести дополнительные выплаты к материнскому капиталу (+30%), а также пониженные ставки по ипотеке для семей с детьми (2% годовых).
В целях содействия притоку в регион планируется увеличение подъемных при переезде работников на дальневосточные предприятия. «Мы предложили в четыре раза увеличить подъемные — с 225 тысяч до 1 млн рублей, а также увеличить финансирование программы переселения соотечественников», — рассказал Трутнев.
Кроме того, предполагается расширение Дальневосточного федерального университета.
Суммарно правительство намерено выделять приблизительно по 30 млрд рублей в год на развитие Дальнего Востока вплоть до 2024 года, сообщил Трутнев. «Это без учета Транссиба, Дальневосточного федерального университета — это цифры другого порядка», — уточнил он.
Президент в целом одобрил предложения, отметил вице-премьер. «Теперь мы будем их до конца прорабатывать, приводить в форму законопроектов и нормативных актов», — резюмировал он.
Напомним, президентом поставлена задача по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока.
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