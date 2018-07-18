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В августе в столице стартует акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!»
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В августе в столице стартует акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» пройдет в столице с 23 по 31 августа. В ходе ее объявляется сбор одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для последующей передачи нуждающимся семьям москвичей.
Помощь получат школьники из многодетных и малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно, в рамках акции такую помощь получают около 10 тысяч московских семей. В преддверии акции Департамент труда и социальной защиты населения столицы на базе подведомственных учреждений социальной защиты населения составляет адресный перечень пунктов, на которых будет осуществляться прием вещей от населения и спонсоров.
Акция проводится в Москве уже 13-й год. В предыдущем, 2017 году, благотворительную помощь принимали в 217-ти, как передвижных, так и стационарных пунктах. Благотворительная акция проводится в Москве традиционно накануне нового учебного года с 2006 года.
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