Сборная Германии выиграла командный ЧЕ по дзюдо в Екатеринбурге

Сборная Германии победила на командном чемпионате Европы по дзюдо, который состоялся в Екатеринбурге . В финале немцы взяли верх над командой Нидерландов со счётом 4-2. Напомним, что обладателями бронзовых наград стали сборные России и Украины . В полуфинале россияне уступили сборной Германии.

В соревнованиях приняла участие 21 европейская команда. В каждом матче проходили схватки в трёх мужских весовых категориях и в трёх женских. Данный вид программы будет впервые представлен на Олимпийских играх—2020 в Токио.