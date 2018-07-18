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Сборная Германии выиграла командный ЧЕ по дзюдо в Екатеринбурге
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Сборная Германии выиграла командный ЧЕ по дзюдо в Екатеринбурге 

Чемпионат.com 1 час назад
Сборная Германии победила на командном чемпионате Европы по дзюдо, который состоялся в Екатеринбурге. В финале немцы взяли верх над командой Нидерландов со счётом 4-2. Напомним, что обладателями бронзовых наград стали сборные России и Украины. В полуфинале россияне уступили сборной Германии.
В соревнованиях приняла участие 21 европейская команда. В каждом матче проходили схватки в трёх мужских весовых категориях и в трёх женских. Данный вид программы будет впервые представлен на Олимпийских играх—2020 в Токио.
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