Сборная Германии по дзюдо завоевала золотые награды первого смешанного командного ЧЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Сборная Германии по дзюдо победила команду Нидерландов со счетом 4:2 в финале смешанного командного чемпионата Европы в Екатеринбурге.
Сборная России завоевала бронзовые награды, в матче за третье место оказавшись сильнее команды Азербайджана со счетом 4:0. Второй комплект бронзовых медалей выиграла сборная Украины, победившая французов — 4:3.
Ранее Международный олимпийский комитет включил смешанные командные соревнования по дзюдо в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Впервые турнир нового формата состоялся на юношеском первенстве мира в августе 2017 года в Чили, где победу одержала сборная России до 18 лет.
В первом в истории смешанном командном чемпионате Европы участвовала 21 сборная. В турнире соревновались дзюдоисты из Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украины, Франции, Чехии и России.