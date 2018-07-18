С начала этого месяца около 129 тысяч списанных книг нашли новых владельцев

Около 129 тысяч книг, которые были списаны из фондов библиотек Департамента культуры Москвы , нашли новых владельцев с начала июля. Порядка 127 тысяч библиотечных изданий пополнили домашние библиотеки жителей города, а более 2 тысяч книг забрали дома культуры, парки и другие читальни. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.

Коньковские библиотеки № 190 и № 187 участвует в новом этапе проекта.

Для бронирования и последующей передачи новым владельцам стали доступны почти 164,5 тысяч изданий. В основном, это художественные произведения, публицистика и научно-популярные издания. Сейчас на портале можно забронировать 35 тысяч книг. Из них большая часть предназначена для частных лиц (порядка 26 тысяч изданий), остальное могут забрать государственные организации (около 9 тысяч изданий).

По истечению трех месяцев с момента третьего этапа проекта «Списанные книги» оставшиеся печатные издания (если они будут) смогут забрать кафе, рестораны и магазины, где есть книжные полки для посетителей.