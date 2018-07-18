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Более 129 тысяч изданий раздали в рамках акции «Списанные книги»
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Более 129 тысяч изданий раздали в рамках акции «Списанные книги» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Жителям столицы предлагают забрать литературу, которая ранее находилась фондах библиотек Департамента культуры Москвы.
— В основном посетители берут отечественную классику и книги в жанре нон-фикшн. Сложно перечислить популярных авторов, все издания, которые отдают библиотеки — находят своих читателей. Есть посетители, которые искали определенные издания и нашли их именно у нас, на портале «Списанные книги». Например, одна из библиотек предоставила на портал книги об истории московского метро, их моментально разобрали коллекционеры и увлечены данной тематикой люди. Благодаря акции в библиотеки стали записываться новые читатели — рассказали в пресс-службе Дирекции культурных центров.
Там добавили, что спрос на ветхие книги растет с каждым этапом акции. Это говорит о том, что люди готовы читать не только новинки, но и издания, которые хранилась десятилетиями на полках.
— В библиотеки возвращаются посетители. Сейчас очень много новых интересных отечественных авторов. В библиотеках проходят встречи с писателями, читатели изучают иностранные языки, сотрудники учреждений организуют тематические мероприятия. Все это возвращает читателей в наши библиотеки, — добавили в Дирекции.
Библиотеки Новой Москвы также не отстают от акции. Руководитель методического отдела ЦБС «Новомосковская» Александра Стеркина рассказала, что в мероприятии участвуют 11 читален ТиНАО.
— Нам удалось собрать около семи тысяч книг. Среди них: художественная и историческая литература, детские произведения и энциклопедии. Почти все книги разобрали. На данный момент у нас осталось 942 издания, — сказала Александра Стеркина. — Всего в акции участвовало 11 библиотек. Для мероприятия мы собрали порядка семи тысяч книг. Среди них были художественные, исторические, детские произведения и даже энциклопедии. На данный момент у нас осталось 942 книги. Они хранятся на базе библиотек №№259, 257 и 265. Отрадно, что к акции присоединились не только взрослые, но и подростки, — уточнила она.
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