Ещё
Медведев прибыл в Карелию на совещание по охране лесов и переработке древесины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев прибыл в Карелию на совещание по охране лесов и переработке древесины 

ТАСС 1 час назад
Фото: Карельские вести
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Карелию. Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабинета министров «в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины».
Одна из главных проблем лесной отрасли РФ в том, что большая часть заготовленного в России леса отправляется на экспорт без обработки, сразу после рубки. Так называемый круглый, необработанный лес имеет низкую добавочную стоимость, что тормозит развитие лесной промышленности.
В апреле, выступая с отчетом в Госдуме, Медведев высказался против создания отдельного министерства лесной промышленности, но подчеркнул, что правительству «очень важно сохранить лес, как ведущее богатство нашей страны и обеспечить его правильную переработку с высокой добавленной стоимостью на территории нашего государства, а не экспорта этого самого пресловутого кругляка за три копейки за границу». Он напомнил, что последние годы все полномочия по регулированию в этой области относятся к числу региональных. По мнению премьера, необходимо «установить правильные два ключа между федерацией и регионами», поскольку «в настоящий момент это не работает как следует».
Планируется, что до совещания Медведев побывает на деревообрабатывающем комбинате «Калевала», открывшемся пять лет назад. Он производит материалы для деревянного домостроения, поставляя их во все регионы России. Расположение предприятия в северном лесном регионе позволяет использовать уникальные свойства карельской древесины и изготовлять продукцию высокого качества. Карельские хвойные леса славятся древесиной, которая отличается высокой плотностью и высоким содержанием смол, обеспечивающими долговечность и стойкость материала.
ТАСС: последние новости
Олимпийский чемпион Траньков заявил, что смерть фигуриста Тена опустошила его Медведев обновил состав оргкомитета ЭКСПО-2025 Сборная Германии по дзюдо завоевала золотые награды первого смешанного командного ЧЕ
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один туроператор прекратил свою деятельность24
Опубликована запись пытки в российской колонии411
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец41
На Украине раскопали могилу ведьмы41
Тест: Азовское море или Черное?12
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение