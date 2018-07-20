Медведев прибыл в Карелию на совещание по охране лесов и переработке древесины

Одна из главных проблем лесной отрасли РФ в том, что большая часть заготовленного в России леса отправляется на экспорт без обработки, сразу после рубки. Так называемый круглый, необработанный лес имеет низкую добавочную стоимость, что тормозит развитие лесной промышленности.

В апреле, выступая с отчетом в Госдуме , Медведев высказался против создания отдельного министерства лесной промышленности, но подчеркнул, что правительству «очень важно сохранить лес, как ведущее богатство нашей страны и обеспечить его правильную переработку с высокой добавленной стоимостью на территории нашего государства, а не экспорта этого самого пресловутого кругляка за три копейки за границу». Он напомнил, что последние годы все полномочия по регулированию в этой области относятся к числу региональных. По мнению премьера, необходимо «установить правильные два ключа между федерацией и регионами», поскольку «в настоящий момент это не работает как следует».

Планируется, что до совещания Медведев побывает на деревообрабатывающем комбинате «Калевала», открывшемся пять лет назад. Он производит материалы для деревянного домостроения, поставляя их во все регионы России. Расположение предприятия в северном лесном регионе позволяет использовать уникальные свойства карельской древесины и изготовлять продукцию высокого качества. Карельские хвойные леса славятся древесиной, которая отличается высокой плотностью и высоким содержанием смол, обеспечивающими долговечность и стойкость материала.