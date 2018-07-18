Путин согласился платить по 150 000 рублей за первого ребенка на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин в целом одобрил программу дополнительных мер поддержки Дальнего Востока, сказал журналистам в среду после совещания с президентом вице-премьер Юрий Трутнев . По предварительным подсчетам, эти меры обойдутся в 30 млрд руб. ежегодно, уточнил Трутнев.

Программа, в частности, включает ряд социальных мер: выплаты за рождение первого ребенка на Дальнем Востоке в размере 150 000 руб., увеличение на 30% суммы материнского капитала по сравнению с остальной Россией , а также четырехкратный рост подъемных переезжающим на Дальний Восток — до 1 млн руб., рассказал чиновник. Пособие за рождение первого ребенка будет увязано с проживанием на Дальнем Востоке — просто так приехать, получить его и уехать будет нельзя, отметил Трутнев.

Дополнительные меры поддержки Дальнего Востока требуются потому, что до сих пор не удалось остановить убыль населения в регионе, рассказал чиновник. Это происходит несмотря на то, что доля инвестиций, поступающих в Россию через Дальний Восток увеличилась за пять лет с 2% до 30%, следовало из слов Трутнева.