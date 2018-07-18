Ещё
Медведев надеется, что развитие детского спорта приведет к достижению больших побед
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев надеется, что развитие детского спорта приведет к достижению больших побед 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает важным активнее развивать детский спорт в РФ, чтобы страна смогла добиваться значимых успехов на международных турнирах.
На встрече с главой компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым председатель правительства затронул тему выполнения социальных программ компанией. Алекперов заметил, что после чемпионата мира по футболу особое внимание уделяется именно этому виду спорта. По его словам, академия "Спартак" проводит в моногородах мастер-классы. «Принято решение о строительстве филиала академии в Западной Сибири с полномасштабным стадионом и проживанием детей», — сообщил он.
"Это очень важно, наше футбольное будущее связано с развитием детско-юношеского спорта", — указал глава кабинета министров. Он подчеркнул, что «только в этом случае развивается и спорт высших достижений». «Надеюсь, те успехи, пока достаточно скромные, которые мы получили на чемпионате, с учетом и таких проектов будут умножаться с каждым годом», — сказал Медведев.
ТАСС: последние новости
Медведев: металлургия помогла России занять достойное место среди ведущих государств В кабмине одобрили сокращение вдвое срока выдачи сертификата на материнский капитал Медведев поручил разобраться с обилием уставных документов компаний
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»126
Россиянам дадут еще один выходной35
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры33
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии366
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение