Медведев надеется, что развитие детского спорта приведет к достижению больших побед

На встрече с главой компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым председатель правительства затронул тему выполнения социальных программ компанией. Алекперов заметил, что после чемпионата мира по футболу особое внимание уделяется именно этому виду спорта. По его словам, академия "Спартак" проводит в моногородах мастер-классы. «Принято решение о строительстве филиала академии в Западной Сибири с полномасштабным стадионом и проживанием детей», — сообщил он.

"Это очень важно, наше футбольное будущее связано с развитием детско-юношеского спорта", — указал глава кабинета министров. Он подчеркнул, что «только в этом случае развивается и спорт высших достижений». «Надеюсь, те успехи, пока достаточно скромные, которые мы получили на чемпионате, с учетом и таких проектов будут умножаться с каждым годом», — сказал Медведев.