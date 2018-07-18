Глава «Лукойла» сообщил Медведеву о планах по освоению новых месторождений

"Мы продолжаем достаточно успешно развивать морские месторождения, — сказал Алекперов. — Ежегодно мы вводим в эксплуатацию новые гидротехнические сооружения и гордимся тем, что все они строятся на территории России, на верфях в Астраханской области ".

Он отметил, что было принято инвестиционное решение о новом месторождении — Ракушечное на Каспии.

Алекперов также обратил внимание на геологоразведочные работы «Лукойла», цель которых — полностью компенсировать запасы освоенных месторождений. «Мы сегодня активны на международном рынке, компания выиграла ряд тендеров, в том числе в Мексиканском заливе, и сегодня мы создаем альянсы, которые позволяют работать на больших глубинах», — рассказал глава компании.

Он указал на необходимость получения компетенции по ведению работ на глубине 2,6 тыс. м, что является большим достижением энергетических компаний. «Сегодня для нас нет технологических пределов освоения месторождений любой сложности», — уверен Алекперов.

Он также упомянул о месторождении в Республике Коми (Ярегское месторождение), назвав его одним из самых сложным — там сверхвязкую нефть добывают шахтным способом. «Это уникальная технология, но это будущее нашей страны», — добавил глава «Лукойла».

Медведев в свою очередь отметил, что по этой технологии можно работать и на других аналогичных месторождениях, в частности, в Башкирии Татарстане . «Это сложные технологии, требуют колоссальных капиталовложений, особенно в экологические проблемы. Сегодня такие технологии можно будет тиражировать, мы открыты, мы готовы ими делиться с нашими коллегами», — заверил Алекперов.

Он также напомнил о начале выпуска в 2017 году нового вида топлива ЭКТО-100 для спортивных автомобилей и автомобилей повышенного класса. «Раньше такое топливо за границей покупали, а теперь мы полностью обеспечили наши спортивные автомобили», — сообщил Алекперов, уточнив, что объем продаж этого бензина составляет 100 тыс. т.

По его словам, еще одно направление работы компании — солнечная генерация. «Мы ввели первую солнечную генерацию на территории РФ на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, сейчас приступаем к строительству второй очереди», — рассказал глава «Лукойла», подчеркнув, что компания использует исключительно отечественные солнечные панели, которые ни по качеству, ни по эффективности не уступают зарубежным аналогам.

Кроме того Алекперов назвал «Лукойл» «крупнейшим поставщиком смазочных материалов», в том числе и по поставкам за рубеж. «В 900 портах мира мы сегодня обеспечиваем заправку морских судов», — отметил он.