Спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего на Ключевском карьере

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Приезд премьер-министра в Карелию , тело на Ключевском карьере и депутат на коне.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев планирует 20 июля посетить столицу Карелии. Ожидается, что Медведев проведет в Петрозаводске совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса России . Вместе с Медведевым ожидаются руководители нескольких федеральных ведомств и главы ряда регионов.

Спасатели обнаружили тело жителя Петрозаводска, утонувшего в Каменном карьере в воскресенье. Как рассказали в республиканской поисково-спасательной службе, тело 23-летнего мужчины было поднято со дна карьера во вторник 17 июля. Напомню, в минувшие выходные трое молодых людей купались в водоеме карьера на Ключевой. Один из них не смог выплыть. Друзья обратились за помощью к спасателям.