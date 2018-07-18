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Спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего на Ключевском карьере
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Спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего на Ключевском карьере 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Главные темы дня в выпуске новостей на «Радио Дача Петрозаводск».
Приезд премьер-министра в Карелию, тело на Ключевском карьере и депутат на коне.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев планирует 20 июля посетить столицу Карелии. Ожидается, что Медведев проведет в Петрозаводске совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса России. Вместе с Медведевым ожидаются руководители нескольких федеральных ведомств и главы ряда регионов.
Спасатели обнаружили тело жителя Петрозаводска, утонувшего в Каменном карьере в воскресенье. Как рассказали в республиканской поисково-спасательной службе, тело 23-летнего мужчины было поднято со дна карьера во вторник 17 июля. Напомню, в минувшие выходные трое молодых людей купались в водоеме карьера на Ключевой. Один из них не смог выплыть. Друзья обратились за помощью к спасателям.
Депутат камчатского законодательного собрания решил экономить на средстве передвижения из-за высоких цен на бензин и вместо машины сел верхом на коня. Однако мэрия Петропавловска отказала ему в парковке с животным. Ранее сообщалось, что чиновник просил обеспечить коновязь для своего парнокопытного по кличке Ракета. Тогда коллеги подарили ему проездной билет на автобус, но он его не принял.
По материалам: ptzgovorit.ru
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