Библиотечная информационная сеть Новокуйбышевска участвует в конкурсе профмастерства «Ревизор-2018»

По словам заместителя директора по работе с детьми МБУК Библиотечной информационной сети Анастасии Синотовой, программа работает два года. Суть ее в том, что первоклассники имеют возможность посетить три лучших библиотеки города: Центральная детская библиотека, детский отдел Центральной библиотеки имени Пушкина и Детский центр экологической информации.

"В каждом пункте разработан свой сценарий, — конкретизирует Анастасия Синотова. — В Центральной детской библиотеке проходят общие экскурсии, которые называются «Я иду в библиотеку». Здесь ребята узнают, как они могут стать читателями, какие правила действуют в ней, как она появилась, какие здесь есть отделы. Мы рассказываем о книгах, показываем самые необычные. В Центральной библиотеке имени Пушкина дети тоже знакомятся с книгой, но уже в другом ракурсе. Они посещают музей книги. Там знакомятся с историей создания письменности, историей появления первых книг, как начали печататься. В центре экологической информации первоклассники делают шаг в природу. Прежде всего, они узнают какая литература есть по этому направлению: книги, журналы, диски. Мы знакомим их со всеми ресурсами библиотек. Это и кукольный театр, и планетарий, и музей книги".

Программа уже дает свои плоды, рассказывает замдиректора по работе с детьми МБУК Библиотечной информационной сети. В прошлом году по этой программе прошли 40 первых классов, в этом году было 42. Из двух тысяч первоклашек за два года читателями библиотек стали больше 50% от этого количества детей.

"Мы будем продолжать работу в этом направлении. По этой программе идет мощная поддержка сверху — в лице Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области Новокуйбышевске и его руководителя Светланы Сазоновой", — прокомментировала Анастасия Синотова.

Отдать свой голос за программу Новокуйбышевска можно на сайте конкурса «Ревизор», номинация «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек (совместно с Российской библиотечной ассоциацией)».

Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российский книжный союз, Генеральная дирекция Московской международной книжной выставки-ярмарки и журнал «Книжная индустрия».