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Внучка Елизаветы II выходит замуж
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Внучка Елизаветы II выходит замуж 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Королевский дворец анонсировал бракосочетание принцессы Евгении.
28-летняя принцесса Евгения, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, младшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, выходит замуж.
Об этом официально сообщила пресс-служба королевского дворца:
Принцесса Евгения и Джек Бруксбанк хотели бы пригласить представителей общественности присоединиться к их свадьбе 12 октября 2018 года…
Как уточняется, торжество пройдет в Виндзорском замке, 1200 человек получат возможность принять участие в церемонии: увидеть прибытие членов королевской семьи, послушать прямую трансляцию (которая будет вестись во время бракосочетания) и понаблюдать начало процессии после свадебной церемонии. Для того, чтобы стать частью памятного для королевской семьи дня, всем желающим нужно заполнить специальную заявку.
Фото: Instagram
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