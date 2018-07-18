Внучка Елизаветы II выходит замуж

Королевский дворец анонсировал бракосочетание принцессы Евгении.

Об этом официально сообщила пресс-служба королевского дворца:

Принцесса Евгения и Джек Бруксбанк хотели бы пригласить представителей общественности присоединиться к их свадьбе 12 октября 2018 года…

Как уточняется, торжество пройдет в Виндзорском замке, 1200 человек получат возможность принять участие в церемонии: увидеть прибытие членов королевской семьи, послушать прямую трансляцию (которая будет вестись во время бракосочетания) и понаблюдать начало процессии после свадебной церемонии. Для того, чтобы стать частью памятного для королевской семьи дня, всем желающим нужно заполнить специальную заявку.

Фото: Instagram

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