В кабмине одобрили сокращение вдвое срока выдачи сертификата на материнский капитал

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона, вдвое сокращающего срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал, с одного месяца до 15 дней. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

"Законопроектом, в частности, предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления", — говорится в сообщении.

Предлагается также сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, с 14 до пяти дней. «Принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский капитал», — отметили в правительстве.

Законопроект будет рассмотрен на заседании кабмина.