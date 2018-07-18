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В кабмине одобрили сокращение вдвое срока выдачи сертификата на материнский капитал
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В кабмине одобрили сокращение вдвое срока выдачи сертификата на материнский капитал 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона, вдвое сокращающего срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал, с одного месяца до 15 дней. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.
"Законопроектом, в частности, предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления", — говорится в сообщении.
Предлагается также сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, с 14 до пяти дней. «Принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский капитал», — отметили в правительстве.
Законопроект будет рассмотрен на заседании кабмина.
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