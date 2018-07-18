Минпромторг составил список предметов, которые будут дарить при рождении ребенка

Министерство промышленности и торговли составило список предметов, которые планируют вручать родителям в качестве подарка от государства к рождению ребенка.

Как сообщает газета «Известия», перечень состоит из 12 предметов. В него вошли одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка и влажные салфетки. Итоговый вариант подарка будет определен после консультаций с педиатрами и родительским сообществом.

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