Ещё
Как семья Бекхэм проводит отпуск в Хорватии и Черногории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как семья Бекхэм проводит отпуск в Хорватии и Черногории 

Журнал ОК! 1 час назад
Представителям семьи Бекхэм не всегда удается проводить время всем вместе: Бруклин живет и учится в США, Виктория постоянно в разъездах, а Дэвид чаще всего находится в компании малышки Харпер. Наконец, все члены семьи объединились — поводом послужил совместный отдых. Звездная семья улетела в Черногорию и теперь балует поклонников солнечными снимками.
Дэвид Бекхэм с сыном
Виктория и Дэвид с детьми заселились в фешенебельный отель, который расположен на острове Святого Стефана. К слову, сутки в таком номере обойдутся минимум в 1000 евро, а так семья Бекхэм немаленькая, то придется брать трехкомнатные апартаменты стоимостью в 4000 евро.
Семья Бекхэм
Среди главных развлечений звездной семейки — морские прогулки. Как сообщают зарубежные СМИ, Бекхэмы уже успели «сплавать» на экскурсию в Хорватию.
Семья Бекхэм
Харпер
Харпер
Дэвид Бекхэм с дочкой
Дэвид Бекхэм с дочкой
Семья Бекхэм
Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году. Они воспитывают четырех детей: 19-летнего Бруклина, 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 6-летнюю Харпер.
Журнал ОК!: последние новости
Обнародованы официальные портреты Кейт Миддлтон и принца Уильма с крещения Луи Must have от Меган Маркл: это пудровое платье должно быть в гардеробе у каждой Мелания Трамп в кожаных штанах и пальто стала предметом насмешек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США420
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии376
Украина присвоила четыре санатория в Крыму144
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи123
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение