Как семья Бекхэм проводит отпуск в Хорватии и Черногории

Представителям семьи Бекхэм не всегда удается проводить время всем вместе: Бруклин живет и учится в США , Виктория постоянно в разъездах, а Дэвид чаще всего находится в компании малышки Харпер. Наконец, все члены семьи объединились — поводом послужил совместный отдых. Звездная семья улетела в Черногорию и теперь балует поклонников солнечными снимками.

Дэвид Бекхэм с сыном

Виктория и Дэвид с детьми заселились в фешенебельный отель, который расположен на острове Святого Стефана. К слову, сутки в таком номере обойдутся минимум в 1000 евро, а так семья Бекхэм немаленькая, то придется брать трехкомнатные апартаменты стоимостью в 4000 евро.

Семья Бекхэм

Среди главных развлечений звездной семейки — морские прогулки. Как сообщают зарубежные СМИ, Бекхэмы уже успели «сплавать» на экскурсию в Хорватию

Семья Бекхэм

Харпер

Харпер

Дэвид Бекхэм с дочкой

Дэвид Бекхэм с дочкой

Семья Бекхэм

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году. Они воспитывают четырех детей: 19-летнего Бруклина, 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 6-летнюю Харпер.