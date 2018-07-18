Как семья Бекхэм проводит отпуск в Хорватии и Черногории 

Представителям семьи Бекхэм не всегда удается проводить время всем вместе: Бруклин живет и учится в США, Виктория постоянно в разъездах, а Дэвид чаще всего находится в компании малышки Харпер. Наконец, все члены семьи объединились — поводом послужил совместный отдых. Звездная семья улетела в Черногорию и теперь балует поклонников солнечными снимками.
Дэвид Бекхэм с сыном
Виктория и Дэвид с детьми заселились в фешенебельный отель, который расположен на острове Святого Стефана. К слову, сутки в таком номере обойдутся минимум в 1000 евро, а так семья Бекхэм немаленькая, то придется брать трехкомнатные апартаменты стоимостью в 4000 евро.
Семья Бекхэм
Среди главных развлечений звездной семейки — морские прогулки. Как сообщают зарубежные СМИ, Бекхэмы уже успели «сплавать» на экскурсию в Хорватию.
Семья Бекхэм
Харпер
Харпер
Дэвид Бекхэм с дочкой
Дэвид Бекхэм с дочкой
Семья Бекхэм
Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году. Они воспитывают четырех детей: 19-летнего Бруклина, 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 6-летнюю Харпер.