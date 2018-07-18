Башкирии выделят 667 млн рублей для детей-инвалидов

На закупку лекарств детям-инвалидам Башкирии выделят 667,6 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Также эти средства направят на медицинские изделия и специальные продукты для лечебного питания детям-инвалидам.

— Общий объём субвенций увеличен на 1,862 млрд рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, — говорится в сообщении кабмина.

Этот вопрос обсуждался на заседании. Распоряжение подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым

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