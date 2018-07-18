Московские библиотеки раздали около 129 тысяч списанных книг

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . Около 129 тысяч книг нашли новых хозяев в рамках третьего этапа проекта «Списанные книги» после списания из фондов библиотек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Около 129 тысяч книг, которые были списаны из фондов библиотек Департамента культуры Москвы, нашли новых владельцев с начала июля. Порядка 127 тысяч экземпляров пополнили домашние библиотеки жителей города, а более двух тысяч изданий забрали госучреждения — дома культуры, парки и другие читальни. В начале июля на портале «Списанные книги» был запущен третий этап проекта", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, для бронирования стали доступны почти 164,5 тысячи изданий. В основном это художественные произведения, публицистика и научно-популярные издания.

Отмечается, что сейчас на портале доступны для бронирования около 35 тысяч книг, большая часть из них предназначена для частных лиц, а остальные смогут забрать госорганизации. При этом если в течение трех месяцев с момента запуска третьего этапа проекта в его обменном фонде останутся книги, то их смогут забрать коммерческие организации.