Ещё
Московские библиотеки раздали около 129 тысяч списанных книг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские библиотеки раздали около 129 тысяч списанных книг 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Около 129 тысяч книг нашли новых хозяев в рамках третьего этапа проекта «Списанные книги» после списания из фондов библиотек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Около 129 тысяч книг, которые были списаны из фондов библиотек Департамента культуры Москвы, нашли новых владельцев с начала июля. Порядка 127 тысяч экземпляров пополнили домашние библиотеки жителей города, а более двух тысяч изданий забрали госучреждения — дома культуры, парки и другие читальни. В начале июля на портале «Списанные книги» был запущен третий этап проекта", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, для бронирования стали доступны почти 164,5 тысячи изданий. В основном это художественные произведения, публицистика и научно-популярные издания.
Отмечается, что сейчас на портале доступны для бронирования около 35 тысяч книг, большая часть из них предназначена для частных лиц, а остальные смогут забрать госорганизации. При этом если в течение трех месяцев с момента запуска третьего этапа проекта в его обменном фонде останутся книги, то их смогут забрать коммерческие организации.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии231
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе94
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Трамп определился с отношением к России576
Финалистку Missis World Russia забили молотком40
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение