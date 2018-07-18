Первый командный чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 18 июля. / ТАСС /. Командный чемпионат Европы по дзюдо пройдет в среду в Екатеринбурге. Смешанные командные соревнования по дзюдо в 2020 году дебютируют в олимпийской программе, и первенство Европы в уральском городе впервые пройдет в таком формате.

Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украины, Франции, Чехии и России. Состав каждой команды состоит из шести человек: трех мужчин (73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и трех женщин (57 кг, 70 кг и свыше 70 кг). Каждая команда может заявить на турнир еще по одному спортсмену в каждой весовой категории в качестве запасных. Пройдет турнир в традиционном для дзюдо формате «стенка на стенку». В чемпионате примет участие 21 сборная — Австрии

Первую встречу российская команда проведет с победителем пары Украина — Венгрия. Предварительные соревнования пройдут в четырех подгруппах, по которым были распределены лидеры — Россия, Франция, Германия и Румыния. Сборная Франции проведет встречу с победителем пары Белоруссия — Великобритания, команда Германии — с победителями встречи Греция — Словения, румынские дзюдоисты встретятся с победителями пары Сербия — Италия.

Сборная России нацелена на победу

"Мы намерены выиграть этот чемпионат. Прогнозы всегда делать тяжело, тем более это первый опыт такого рода в Европе, второй — в мире", — заявил журналистам генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба.

Соревнования пройдут в течение одного дня в ДИВС «Уралочка» в Екатеринбурге. Командный чемпионат Европы по дзюдо пройдет впервые. Ранее турнир данного формата состоялся на юношеском первенстве мира по дзюдо в Чили в августе 2017 года, где победителем стала сборная России до 18 лет.