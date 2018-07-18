Первый командный чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Екатеринбурге 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Командный чемпионат Европы по дзюдо пройдет в среду в Екатеринбурге. Смешанные командные соревнования по дзюдо в 2020 году дебютируют в олимпийской программе, и первенство Европы в уральском городе впервые пройдет в таком формате.
Состав каждой команды состоит из шести человек: трех мужчин (73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и трех женщин (57 кг, 70 кг и свыше 70 кг). Каждая команда может заявить на турнир еще по одному спортсмену в каждой весовой категории в качестве запасных. Пройдет турнир в традиционном для дзюдо формате «стенка на стенку». В чемпионате примет участие 21 сборная — Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украины, Франции, Чехии и России.
В составе российской сборной в Екатеринбурге выступят Анастасия Конкина и Дарья Межецкая (обе — 57 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (оба — 73 кг), Алена Прокопенко и Таисия Киреева (обе — 70 кг), Иван Воробьев и Хусен Халмурзаев (оба — 90 кг), Ксения Чибисова и Александра Бабинцева (обе — свыше 70 кг), Тамерлан Башаев и Антон Кривобоков (оба — свыше 90 кг).
Первую встречу российская команда проведет с победителем пары Украина — Венгрия. Предварительные соревнования пройдут в четырех подгруппах, по которым были распределены лидеры — Россия, Франция, Германия и Румыния. Сборная Франции проведет встречу с победителем пары Белоруссия — Великобритания, команда Германии — с победителями встречи Греция — Словения, румынские дзюдоисты встретятся с победителями пары Сербия — Италия.
Сборная России нацелена на победу
"Мы намерены выиграть этот чемпионат. Прогнозы всегда делать тяжело, тем более это первый опыт такого рода в Европе, второй — в мире", — заявил журналистам генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба.
Соревнования пройдут в течение одного дня в ДИВС «Уралочка» в Екатеринбурге. Командный чемпионат Европы по дзюдо пройдет впервые. Ранее турнир данного формата состоялся на юношеском первенстве мира по дзюдо в Чили в августе 2017 года, где победителем стала сборная России до 18 лет.
Чемпионат Европы по дзюдо прошел в апреле в Тель-Авиве и завершился победой сборной России, которая завоевала четыре золотые медали. Победителями стали Ислам Яшуев (до 60 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Ирина Долгова (48) и Наталья Кузютина (52). В 2019 году чемпионат Европы пройдет в формате индивидуального и командного турниров на Европейских играх в Минске.
Чемпионат мира в нынешнем сезоне пройдет 20-27 сентября в Баку.