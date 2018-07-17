Тренер

Несмотря на то, что очень часто тренеры остаются в тени своих звездных учеников, именно им спортсмены обязаны своими достижениями. Эта сложная и ответственная работа имеет множество особенностей и нюансов, о которых мы сегодня и поговорим.

В современном обществе активно популяризируется здоровый образ жизни, неотъемлемой частью которого являются занятия спортом. При этом независимо от того, занимаетесь ли вы спортом профессионально или для поддержания здоровья, тренировка представляет собой определенный комплекс упражнений, направленный на достижение поставленной цели. И только тренер может подобрать наиболее оптимальные и эффективные упражнения, отвечающие как вашим требованиям, так и физическим возможностям.

Другими словами, несмотря на то, что очень часто тренеры остаются в тени своих звездных учеников, именно им спортсмены обязаны своими достижениями. Эта сложная и ответственная работа имеет множество особенностей и нюансов, а ее освоение требует от кандидатов больших усилий и знаний не только в области спорта, но и педагогики. О том, что должен знать и уметь тренер, а также о разновидностях этой профессии мы сегодня и поговорим.

Кто такой тренер?

Тренер (от англ. to train — подготавливать, обучать) — специалист, профессионально занимающийся воспитанием и подготовкой спортсменов. Как правило, он является экспертом в определенном виде спорта, а в его обязанности входит выявление, развитие и совершенствование способностей подопечных.

История возникновения профессии уходит в далекое прошлое. Еще в древности люди организовывали различные спортивные состязания, а их участников обучали по специальным методикам, позволяющим тренировать силу и выносливость. Вспомним известные бои гладиаторов в Колизее, для подготовки которых приглашали опытных военных инструкторов, или же традицию проведения Олимпиад в Древней Греции , которая возобновилась в 20 веке и поддерживается до сих пор. Каждая победа или достижение всегда в значительной степени являлась заслугой тренера.

На сегодняшний день выделяют две основные разновидности этой профессии: спортивный тренер и фитнес-тренер.

Фитнес-тренер — эксперт по здоровому образу жизни, который помогает своему клиенту достичь желаемых результатов: например, набрать мышечную массу, похудеть или стать более выносливым. Обычно они работают в спортивных комплексах и проводят либо индивидуальные, либо групповые занятия. Сегодня очень популярными являются тренеры по фитнесу, пилатесу, аэробике, йоге, спортивным танцам и т.д. К основным обязанностям фитнес-тренера относят:

выявление потребностей клиента;

составление программы тренировок (индивидуальный подбор необходимых упражнений и объема нагрузок);

демонстрация правильного выполнения комплекса упражнений;

контроль эффективности тренировок клиента;

подбор соответствующей диеты.

Спортивный тренер — человек, работающий с начинающими и профессиональными спортсменами, от усилий которого зависят их спортивные достижения и будущая карьера. Его обязанности варьируются в зависимости от вида спорта, на котором он специализируется, но чаще всего работа является многоплановой и требует от профессионала широкого спектра знаний и умений. К основным обязанностям спортивного тренера относят:

грамотный подбор режима тренировок, распределение нагрузки, определение эффективного комплекса упражнений;

составление плана питания, диеты;

теоретическая и психологическая подготовка спортсменов, мотивация;

контроль правильности и регулярности выполнения упражнений;

подготовка к соревнованиям и участие в них;

первичная медицинская помощь при получении травм, наблюдение за состоянием здоровья подопечного.

Какими личностными качествами должен обладать тренер?

Тренер — прежде всего, эталон и пример для подражания. Поэтому наставник сам должен быть профессионалом своего дела. Очень большое значение в профессии имеет физическое и психическое здоровье. Тренер всегда должен:

находиться в хорошей форме,

следить за собой,

регулярно совершенствоваться,

демонстрировать силу воли, физическую силу и выносливость.

Профессиональный тренер обладает высокой скоростью реакции, хорошей координацией и моторной памятью.

Поскольку не каждое соревнование для спортсмена заканчивается успехом, среди ключевых качеств тренера выделяют умение преодолевать неудачи, быть сдержанным и поддерживать спортсмена, мотивируя его на более усиленную подготовку.

Способствовать достижению спортивных результатов можно только, будучи целеустремленным человеком. Нужно любить спорт, но в то же время не быть фанатиком, рационально оценивая ситуацию, способности своего подопечного и собственную работу. Тренер должен уметь оказывать влияние на спортсмена, а также знать, когда следует вовремя остановиться, чтобы избежать негативных последствий.

К важным качествам тренера также относятся коммуникативные способности, уровень воспитания и хорошие манеры. В работе спортивного тренера очень часто приходится взаимодействовать не только со спортсменами, которых он тренирует, но и с представителями СМИ, различными организациями и учреждениями и коммуникативные навыки в этом случае играют не последнюю роль.

Нередко разъездной характер работы и напряженный график тренировок приводит к большой психоэмоциональной нагрузке, что требует от тренера высокого уровня стрессоустойчивости, умения сосредоточиться и продолжать работу в экстремальных ситуациях.

Преимущества профессии тренер

Лучшей наградой за свою работу большинство тренеров считают высокие результаты своих подопечных. Во время любых соревнований они переживают за свою команду или конкретного спортсмена и иногда радуются победе даже больше, чем сами участники. Они любят спорт и получают большое моральное удовлетворение от возможности быть его частью.

Для спортивных тренеров большим преимуществом является общественное признание и повышение репутации на спортивном поприще. У них берут интервью, принимают во внимание мнение относительно того или иного спортивного события, прислушиваются к советам и рекомендациям.

Отметим, что с каждой победой спортсмена спрос на услуги его наставника значительно увеличивается, следовательно, поднимается и стоимость работы конкретного тренера. Профессионал международного класса может рассчитывать на многомиллионный контракт и работу в самых известных спортивных клубах.

Работу фитнес-тренера также можно отнести к прибыльным видам деятельности. И хотя на его доход непосредственное влияние оказывает не столько спортивные достижения клиентов, сколько количество проведенных занятий, настоящий профессионал с легкостью может заработать на бутерброд с черной икрой. У хорошего тренера занятия расписаны на много недель вперед, а со многими клиентами он проводит индивидуальные занятий, которые стоят значительно дороже групповых. В среднем зарплата фитнес-тренера колеблется в пределах 300-700 рублей в час, но все зависит от его опыта и квалификации. Также существует возможность устроиться на работу персональным инструктором публичных людей, и таким образом существенно увеличить свой доход.

Имея большой опыт тренерской работы, собственные награды и достижения, можно задуматься об открытии собственного бизнеса. Сегодня спортивные секции или кружки пользуются большим спросом у населения, поэтому правильно выстроенная позиция принесет хорошую прибыль.

Недостатки профессии тренер

К недостаткам профессии относят большую физическую и эмоциональную нагрузку. Обычно тренер имеет очень плотный график тренировок, а в периоды подготовки к соревнованиям у него отсутствуют такие понятия, как выходной или праздник.

Участие в областных/региональных соревнованиях, чемпионатах страны или мира предполагает командировки и требует большого количества времени проведенного в дороге. Поэтому тренер не может планировать личный досуг и часто находится вдали от семьи.

Поскольку в спорте бывают не только победы, но и поражения, тренеру иногда приходится переживать тяжелые периоды, наполненные критическими замечаниями болельщиков, направленными в его адрес, и разочарованием спортсменов. В некоторых случаях подопечные получают серьезные травмы или уходят из спорта по собственному желанию, и тогда тренеру приходится искать новую «спортивную звезду».

Сложно стать хорошим тренером, если нет необходимого опыта. Одного образования здесь недостаточно, нужно также иметь собственные достижения в спорте. Успех в этой сфере деятельности приходит уже в зрелом возрасте.

Где можно получить профессию тренер?

Тренерский состав состоит преимущественно из бывших спортсменов, не желающих бросать любимое дело. Однако не каждый спортсмен может переквалифицироваться в тренера.

Тренер — это прежде всего педагог. А значит, у него должны быть специальные педагогические навыки, позволяющие осуществлять подготовку спортсменов. Кроме того, он должен владеть знаниями в области медицины, психологии и основ физиологии.

Чтобы стать профессиональным тренером, необходимо получить высшее образование либо в профильном университете, либо в одном из ВУЗов, где имеется факультет физической культуры. Наиболее популярными профильными учебными заведениями в России считаются:

Национальный государственный Университет физической культуры, cпорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта ( г. Санкт-Петербург );

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма ( г. Москва );

Кубанский государственный университет физической культуры;

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта ( г. Омск ).

Источники изображений: crusfit.com, start-fit.ru, fitagat.com, m.by.tribuna.com