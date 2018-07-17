На Центральной набережной Волгограда размыло место, где встречают Путина 

Центральную набережную Волгограда затягивает оползнями. После мощного ливня рядом с бронекатером БК — 13 вырос провал, встречавший Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Знаменитый провал пережил встречу с Путиным, Медведевым и иностранными болельщиками
— Провалы земли, упавшие деревья и сломанные бордюры — такой незавидный пейзаж ждет всех, кто идет к площадке у бронекатера, — рассказала волгоградка Татьяна. — Удивительно, но эти вымоины пережили визит Владимира Путина, который проводил заседание Госсовета на живописном берегу Волги. Заделывать гигантскую яму не стали и накануне приезда Дмитрия Медведева. Удивительный провал в центре города не заметили даже во время подготовки города к чемпионату.
Из-за мощного ливня солидная яма — «ветеран» стала еще более внушительной, уверены горожане.
V1.ru пытается узнать о засыпке провала в администрации города.
В 2016 году накануне встречи с Владимиром Путиным в центре города началась экстренная генеральная уборка. Все, что коммунальщики не успевали погрузить в мешки с мусором, спилить или покосить, красили в успокаивающий серый цвет. К слову, знаменитый провал перед визитом президента закрыли тем же серым бордюром.
В выходные сильный дождь смыл насыпные склоны под «Волгоград Ареной» — горы песка и грязи обрушились на Нулевую Продольную. Известный российский блогер Илья Варламов уверен, что виной гигантских оползней стали не капризы погоды, а халатность строителей. Горожане, не лишенные чувства юмора, пошли дальше: комментаторы решили, что провалы появились из-за камня, который преградил путь воде в новой ливневой канализации.