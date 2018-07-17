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Многодетным семьям Северной Осетии предложили жить в чистом поле
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Многодетным семьям Северной Осетии предложили жить в чистом поле 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Многодетные семьи Северной Осетии получили участки без инженерной инфраструктуры, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Землю в чистом поле получили более 70 семей Ардона. На выделенных им под строительство участках нет ни канализации, ни водопровода, ни газа, ни света. Хотя программа поддержки многодетных семей предполагает заботу о незащищённых слоях населения, семьям фактически предложили проводить коммуникации за свой счёт.
Прокурор Ардонского района вступился за многодетные семьи и провёл проверку. Оказалось, что по закону правительство республики было обязано сперва обустроить инфраструктуру, а затем раздавать участки льготникам. Прокурор счёл, что права многодетных жителей Северной Осетии нарушены и вынес представление в адрес главы АМС Ардонского района.
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