Многодетным семьям Северной Осетии предложили жить в чистом поле

Землю в чистом поле получили более 70 семей Ардона. На выделенных им под строительство участках нет ни канализации, ни водопровода, ни газа, ни света. Хотя программа поддержки многодетных семей предполагает заботу о незащищённых слоях населения, семьям фактически предложили проводить коммуникации за свой счёт.

Прокурор Ардонского района вступился за многодетные семьи и провёл проверку. Оказалось, что по закону правительство республики было обязано сперва обустроить инфраструктуру, а затем раздавать участки льготникам. Прокурор счёл, что права многодетных жителей Северной Осетии нарушены и вынес представление в адрес главы АМС Ардонского района.