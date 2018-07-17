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Книжные новинки июля обсудили в библиотеке на Усиевича
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Книжные новинки июля обсудили в библиотеке на Усиевича 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Литературную беседу «Ищу читающего друга» провели в библиотеке № 42 на улице Усиевича. Встреча состоялась в рамках программы «Московское лето». Об этом сообщила заведующая библиотекой Татьяна Гришина.
— В рамках литературной беседы состоялся обзор книжных бестселлеров июля. Также гости могли ознакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Несу все лучшее на свете…», посвященной юбилею российского поэта Андрея Дементьева, — поделилась Гришина.
С подробным расписанием мероприятий в библиотеке можно ознакомиться на официальном сайте Централизованной библиотечной системы САО. (мю)
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