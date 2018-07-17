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Одна из библиотек Хорошевки присоединилась к очередному этапу проекта «Списанные книги»
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Одна из библиотек Хорошевки присоединилась к очередному этапу проекта «Списанные книги» 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Столичный Департамент культуры совместно с городскими библиотеками в третий раз запустил интернет-сервис «Списанные книги». Он стартовал 4 июля. В Хорошевке к проекту присоединилась библиотека № 41, которая готова передать своим читателям 41 издание.
— В этом году в рамках проекта подготовлено 152 521 издание, — отметил глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский. — В первые два этапа москвичи забрали домой свыше 381 тысячи книг.
Искать книги можно как по автору или названию, так и по библиотеке или отрасли знания. Забронировать понравившееся издание нужно по ссылке http://knigi.bibliogorod.ru/.
Библиотека № 41 расположена на Хорошевском шоссе, 17.
Для справки: проект «Списанные книги» стартовал в 2016 году. За время его работы постоянными читателями библиотек стали 2,1 тысячи москвичей. (еп)
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