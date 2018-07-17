Одна из библиотек Хорошевки присоединилась к очередному этапу проекта «Списанные книги»

Столичный Департамент культуры совместно с городскими библиотеками в третий раз запустил интернет-сервис «Списанные книги». Он стартовал 4 июля. В Хорошевке к проекту присоединилась библиотека № 41, которая готова передать своим читателям 41 издание.

— В этом году в рамках проекта подготовлено 152 521 издание, — отметил глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский . — В первые два этапа москвичи забрали домой свыше 381 тысячи книг.

Искать книги можно как по автору или названию, так и по библиотеке или отрасли знания. Забронировать понравившееся издание нужно по ссылке http://knigi.bibliogorod.ru/.

Библиотека № 41 расположена на Хорошевском шоссе, 17.

Для справки: проект «Списанные книги» стартовал в 2016 году. За время его работы постоянными читателями библиотек стали 2,1 тысячи москвичей. (еп)