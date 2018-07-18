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Стихотворения о лете прозвучали в библиотеке на Фестивальной
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Стихотворения о лете прозвучали в библиотеке на Фестивальной 

Управа района Ховрино города Москвы 18 июля 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Встреча на летней веранде прошла в библиотеке № 44 на Фестивальной улице. Как сообщили в учреждении культуры, были игры на свежем воздухе, чтение стихов о лете, конкурсы и викторины.
— Особое внимание ребят привлек мастер-класс «Ромашка — символ семьи», на котором дети рисовали и раскрашивали садовые и полевые ромашки и слушали стихи об этом символе счастья. Начавшийся сильный дождь не испугал наших гостей — ребята переместились в антикафе библиотеки, где с удовольствием смотрели мультфильмы, — рассказали в библиотеке.
Напомним, библиотека № 44 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. (ис)
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