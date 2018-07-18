Стихотворения о лете прозвучали в библиотеке на Фестивальной

Встреча на летней веранде прошла в библиотеке № 44 на Фестивальной улице. Как сообщили в учреждении культуры, были игры на свежем воздухе, чтение стихов о лете, конкурсы и викторины.

— Особое внимание ребят привлек мастер-класс «Ромашка — символ семьи», на котором дети рисовали и раскрашивали садовые и полевые ромашки и слушали стихи об этом символе счастья. Начавшийся сильный дождь не испугал наших гостей — ребята переместились в антикафе библиотеки, где с удовольствием смотрели мультфильмы, — рассказали в библиотеке.

Напомним, библиотека № 44 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. (ис)