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День семьи отметили викторинами и играми в библиотеке на Фестивальной
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День семьи отметили викторинами и играми в библиотеке на Фестивальной 

Управа района Ховрино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В субботу, 14 июля, в летней читальне библиотеки № 27 района Ховрино прошло мероприятие «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности.
— В День семьи, любви и верности летнюю читальню библиотеки посетили семьи, которые приняли участие в литературных викторинах, настольных играх под открытым небом, познакомились с новинками литературы по семейному воспитанию. Даже в ненастную погоду читальня продолжает свою работу в стенах библиотеки, — уточнили в библиотеке.
Напомним, библиотека № 27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. (ис)
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