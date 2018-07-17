День семьи отметили викторинами и играми в библиотеке на Фестивальной

В субботу, 14 июля, в летней читальне библиотеки № 27 района Ховрино прошло мероприятие «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности.

— В День семьи, любви и верности летнюю читальню библиотеки посетили семьи, которые приняли участие в литературных викторинах, настольных играх под открытым небом, познакомились с новинками литературы по семейному воспитанию. Даже в ненастную погоду читальня продолжает свою работу в стенах библиотеки, — уточнили в библиотеке.

Напомним, библиотека № 27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. (ис)