Кабмин обсудит законопроект о сроках выдачи сертификата на материнский капитал

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит ряд законопроектов, в том числе о сокращении вдвое срока принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал, а также о расширении возможности участия негосударственных организаций в оказании госуслуг в социальной сфере. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В случае одобрения по итогам заседания проекты соответствующих законов будут внесены на рассмотрение в Госдуму

Так, правительство рассмотрит законопроект, сокращающий срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления. Предлагается также с 14 до пяти дней сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для получения дополнительных мер господдержки семей с детьми.

Привлечение НКО к госуслугам в социальной сфере

Пакет из двух законопроектов расширяет возможности негосударственным организациям оказывать государственные и муниципальные услуги в социальных сферах — образования, здравоохранения, соцзащиты, занятости населения, физкультуры и спорта. В частности, потребителю этих услуг будет дана возможность в выборе их исполнителя — государственной или негосударственной организации.

"Тем самым при оказании услуг в социальной сфере будет реализовываться принцип «деньги следуют за потребителем». При этом использование конкурентных способов отбора исполнителей услуг законопроектом не вменяется в обязанность: законопроектом создается правовое поле, в рамках которого может проводиться такой отбор", — отмечается в материалах кабмина.

Так, для исполнения государственного социального заказа наряду с существующим механизмом госзадания подведомственным учреждениям будет предусмотрена возможность проведения конкурса с участием негосударственных организаций, а также использования сертификата, дающего гражданам право самостоятельно выбрать организацию, которая будет оказывать им ту или иную услугу за бюджетные средства. При этом, как отметили в кабмине, «ввиду общественной значимости и высокой доли образовательных услуг в общем объеме госуслуг в социальной сфере» возможность получения сертификата на выбор исполнителя госуслуг по реализации образовательных программ общего образования будет отложена до 1 января 2022 года.

Как считают в кабмине, реализация этих законопроектов позволит, с одной стороны, обеспечить доступность госуслуг там, где государственные или муниципальные учреждения отсутствуют, а с другой — создать мотивацию для повышения качества услуг и эффективности деятельности соответствующих госучреждений.

В правительстве отметили, что оказание за счет бюджетных средств госуслуг негосударственными организациями применяется во многих странах, в том числе и в России (в системе обязательного медицинского страхования, в высшем образовании на федеральном уровне, в социальном обслуживании граждан в ряде регионов страны), однако существующие сейчас инструменты привлечения НКО к госуслугам «имеют существенные недостатки и не обеспечивают единства правоприменительной практики на всей территории России».

Вместе с тем, для развития этого направления имеется большой потенциал, так как «негосударственные некоммерческие организации способны аккумулировать и ресурсы гражданского общества, и предоставленные из бюджета финансовые средства, обеспечивая доступность и качество оказания государственных услуг», говорится в сопроводительных материалах.

Упрощение условий для бизнеса

Еще один законопроект, внесенный в повестку заседания, сокращает срок проведения государственной экологической экспертизы по всем объектам с трех до двух месяцев «с сохранением возможности его продления по заявлению заказчика», сообщается в пресс-релизе. Также участники заседания обсудят проект закона, предполагающий упрощение требований и снижение затрат для предприятий малого и среднего бизнеса при прохождении ими добровольной сертификации, в том числе для участия в процедуре закупок.

Правительство рассмотрит также законопроект, смягчающий требования к срокам поступления валютной выручки для экспортеров. «Предлагается установить 30-дневный период, в течение которого не наступает административная ответственность за невыполнение в предусмотренный внешнеторговым договором срок обязанности по получению на свои счета в уполномоченных банках средств по договору», — говорится в материалах кабмина. Там отмечается, что цель законопроекта — смягчить административную нагрузку на российских экспортеров и импортеров при внешнеторговой деятельности.

В настоящее время российские экспортеры подпадают под штрафные санкции за любые, даже незначительные нарушения сроков поступления валютной выручки на счет в уполномоченном банке. Во многих случаях эти нарушения имеют место по вине иностранного контрагента, и экспортер повлиять на это, как правило, не может. В итоге российские компании вынуждены нести дополнительную финансовую нагрузку, оформлять большое количество дополнительных соглашений к контрактам на «мелкие просрочки» (менее 30 дней), представлять дополнительные соглашения в уполномоченные банки для учета.

Законопроектом также предусматривается значительное снижение административных штрафов за незачисление денежных средств, предусмотренных внешнеторговым договором и договором займа, на счета в уполномоченных банках.