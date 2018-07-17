В Омске появится десять новых тренажерных площадок — список

На них установят уличные тренажеры, турники, гимнастические брусья. О проекте рассказали в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска . Наш город получил оборудование для оснащения 10 спортплощадок в разных районах города. На них установят большие физкультурные комплекы, средние и высокие турники, гимнастические брусья и наклонные скамьи для пресса.

— Обустройство новых площадок позволит привлечь больше людей к занятиям физкультурой и спортом. Возможность для физического совершенствования появится у жителей многих микрорайонов города, — считает начальник отдела физической культуры населения департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Александр Коноваленко.

Всего планируется оборудовать 10 спортивных площадок. Установка начнется 25 июля. Адреса установки такие:

1. Детско-юношеская спортивная школа «Крутая горка» (мкрн. Крутая Горка, ул. Российская, 10)

2. Средняя общеобразовательная школа № 17 (ул. 27 Северная, 90)

4. Детско-юношеская спортивная школа по греко-римской борьбе имени Ю. А. Крикухи" (ул. П. Осминина, 22)

5. Детско-юношеская спортивная школа № 30 (ул. Молодова, д. 20, к. 1)

6. Ледовый дворец им. А. В. Кожевникова (ул. 6-я Станционная, 2, к. 4)

7. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр лыжного спорта» (пр. Мира, 25 Б)

8. Клуб для детей и молодежи «Калейдоскоп» (ул. Иркутская, 74/1)

9. Клуб для детей и молодежи «Метеор» (ул. Коммунальная, 25)

10. Клуб для детей и молодежи «Каравелла-1» (пр. Мира, 165 к. Б).