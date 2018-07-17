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В Омске появится десять новых тренажерных площадок — список
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В Омске появится десять новых тренажерных площадок — список 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
На них установят уличные тренажеры, турники, гимнастические брусья. О проекте рассказали в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска. Наш город получил оборудование для оснащения 10 спортплощадок в разных районах города. На них установят большие физкультурные комплекы, средние и высокие турники, гимнастические брусья и наклонные скамьи для пресса.
— Обустройство новых площадок позволит привлечь больше людей к занятиям физкультурой и спортом. Возможность для физического совершенствования появится у жителей многих микрорайонов города, — считает начальник отдела физической культуры населения департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Александр Коноваленко.
Всего планируется оборудовать 10 спортивных площадок. Установка начнется 25 июля. Адреса установки такие:
1. Детско-юношеская спортивная школа «Крутая горка» (мкрн. Крутая Горка, ул. Российская, 10)
2. Средняя общеобразовательная школа № 17 (ул. 27 Северная, 90)
3. Ледовая арена имени Ирины Родниной (ул. Бархатовой, 8Б)
4. Детско-юношеская спортивная школа по греко-римской борьбе имени Ю. А. Крикухи" (ул. П. Осминина, 22)
5. Детско-юношеская спортивная школа № 30 (ул. Молодова, д. 20, к. 1)
6. Ледовый дворец им. А. В. Кожевникова (ул. 6-я Станционная, 2, к. 4)
7. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр лыжного спорта» (пр. Мира, 25 Б)
8. Клуб для детей и молодежи «Калейдоскоп» (ул. Иркутская, 74/1)
9. Клуб для детей и молодежи «Метеор» (ул. Коммунальная, 25)
10. Клуб для детей и молодежи «Каравелла-1» (пр. Мира, 165 к. Б).
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