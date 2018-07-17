Медведев призвал регионы проявлять инициативу при работе по нацпроектам

"Вообще-то мы прекрасно понимаем, что регионы, даже несмотря на то, что они все разные, у всех разная бюджетная обеспеченность, разные географические условия, структуры населения… тем не менее, должны проявлять инициативу в исполнении указа президента", — сказал он на встрече с руководством Совета Федерации

"Считаю, что регионы должны, безусловно, принять участие в подготовке документов, связанных с национальными проектами", — добавил премьер.

Медведев согласился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко , что нужно сделать так, чтобы регионы понимали, что от них требуется, и эта работа должна идти по линии министерств и ведомств. «Думаю, что ее нужно усилить в ближайшее время, потому что в противном случае мы можем создать ситуацию, когда в центре занимаются одним, а в регионах другим», — пояснил Медведев.

"У нас нет никаких региональных проектов. Это все ерунда. У нас есть национальные проекты, которые предложены в указе президента, и у них есть региональные составляющие", — добавил премьер.