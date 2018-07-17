Ещё
Медведев призвал регионы проявлять инициативу при работе по нацпроектам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев призвал регионы проявлять инициативу при работе по нацпроектам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что регионы должны проявлять больше инициативы в рамках работы по нацпроектам, а федеральный центр — формулировать свои требования.
"Вообще-то мы прекрасно понимаем, что регионы, даже несмотря на то, что они все разные, у всех разная бюджетная обеспеченность, разные географические условия, структуры населения… тем не менее, должны проявлять инициативу в исполнении указа президента", — сказал он на встрече с руководством Совета Федерации.
"Считаю, что регионы должны, безусловно, принять участие в подготовке документов, связанных с национальными проектами", — добавил премьер.
Медведев согласился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, что нужно сделать так, чтобы регионы понимали, что от них требуется, и эта работа должна идти по линии министерств и ведомств. «Думаю, что ее нужно усилить в ближайшее время, потому что в противном случае мы можем создать ситуацию, когда в центре занимаются одним, а в регионах другим», — пояснил Медведев.
"У нас нет никаких региональных проектов. Это все ерунда. У нас есть национальные проекты, которые предложены в указе президента, и у них есть региональные составляющие", — добавил премьер.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море Киевский телеканал назвал Путина "президентом Украины"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде138
Тест: Выжили бы вы в царской России?
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа25
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17353
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение