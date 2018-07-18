В Кузбассе семьям погибших горняков окажут материальную помощь

Семьи погибших шахтеров получат по 10 000 рублей.

По информации пресс-службы обладминистрации, встречи с семьями погибших горняков пройдут в угольных городах региона. В мероприятиях примут участие и.о. заместителей губернатора, руководители городов и представители угольных компаний.

Встречи пройдут во всех территориях региона до 10 августа. В областной администрации отмечают, что безопасности шахтерского труда в регионе уделяется особое внимание. За 5 лет показатель травматизма в отрасли снизился в 69 раз, количество смертельных случаев — в 22 раза. Семьям погибших горняков оказывается всевозможная разносторонняя помощь. За 2017 год угольные компании выделили на различные виды поддержки более 31 млн рублей.