Челябинская библиотека сняла боевик о возврате книг

Челябинская Центральная библиотека им. А. С. Пушкина сняла короткометражный боевик, чтобы напомнить читателям о необходимости вовремя возвращать книги.

Ролик под названием «Вовремя» был выложен на YouTube-канале библиотеки. Его снял сотрудник учреждения, выпускник Челябинского государственного института культуры Максим Першуков.

Главый герой короткометражки преодолевает различные препятствия, чтобы в последнюю минуту сдать в библиотеку томик Пушкина. В съемках принимали участие местные актеры и каскадеры, а также неравнодушные читатели.

Пользователи Сети положительно оценили задумк библиотеки. Видео собрало почти 9,5 тыс. просмотров и больше 280 лайков.

«Это круто, правда, молодцы! Верну книгу в библиотеку, которая два года лежит», — написал в комментариях Northern man.