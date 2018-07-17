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Челябинская библиотека сняла боевик о возврате книг
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Челябинская библиотека сняла боевик о возврате книг 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Челябинская Центральная библиотека им. А. С. Пушкина сняла короткометражный боевик, чтобы напомнить читателям о необходимости вовремя возвращать книги.
Ролик под названием «Вовремя» был выложен на YouTube-канале библиотеки. Его снял сотрудник учреждения, выпускник Челябинского государственного института культуры Максим Першуков.
Главый герой короткометражки преодолевает различные препятствия, чтобы в последнюю минуту сдать в библиотеку томик Пушкина. В съемках принимали участие местные актеры и каскадеры, а также неравнодушные читатели.
Пользователи Сети положительно оценили задумк библиотеки. Видео собрало почти 9,5 тыс. просмотров и больше 280 лайков.
«Это круто, правда, молодцы! Верну книгу в библиотеку, которая два года лежит», — написал в комментариях Northern man.
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