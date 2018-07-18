Боевик для забывчивых читателей сняла Челябинская библиотека 

В Челябинске Центральная библиотека сняла боевик для непунктуальных читателей. Короткометражный остросюжетный фильм, выпущенный по инициативе библиотеки имени А. С. Пушкина, получил название «Вовремя». Режиссером картины стал Максим Першуков — сотрудник библиотеки из сектора культурных инициатив. Как отмечает ФАН, ранее Максим уже выпускал несколько роликов. Один из них был о том, что читать книги модно, другой был выполнен как пародия на клип рэпера Фараона.
Новое творение выложили на одном из видеохостингов. Главной идеей «Вовремя» стал призыв своевременно возвращать книги в библиотеку. Герою фильма приходится преодолеть множество неприятностей, но он все-таки успевает отдать свою книгу в положенный срок.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Америке раскупают книгу о президенте Дональде Трампе «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». За три недели было продано более 1,7 млн копий. Кроме того, материалы доступны в электронном виде. Автор — журналист Майкл Вольф. Эксперты отмечают, что за последние годы книга о Дональде Трампе стала одним из бестселлеров среди документальной литературы.
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