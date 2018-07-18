Боевик для забывчивых читателей сняла Челябинская библиотека

Челябинске Центральная библиотека сняла боевик для непунктуальных читателей. Короткометражный остросюжетный фильм, выпущенный по инициативе библиотеки имени А. С. Пушкина, получил название «Вовремя». Режиссером картины стал Максим Першуков — сотрудник библиотеки из сектора культурных инициатив. Как отмечает ФАН, ранее Максим уже выпускал несколько роликов. Один из них был о том, что читать книги модно, другой был выполнен как пародия на клип рэпера Фараона.

Новое творение выложили на одном из видеохостингов. Главной идеей «Вовремя» стал призыв своевременно возвращать книги в библиотеку. Герою фильма приходится преодолеть множество неприятностей, но он все-таки успевает отдать свою книгу в положенный срок.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Америке раскупают книгу о президенте Дональде Трампе «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». За три недели было продано более 1,7 млн копий. Кроме того, материалы доступны в электронном виде. Автор — журналист Майкл Вольф . Эксперты отмечают, что за последние годы книга о Дональде Трампе стала одним из бестселлеров среди документальной литературы.

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