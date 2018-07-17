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Библиотека Сокола стала участником акции «Списанные книги»
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Библиотека Сокола стала участником акции «Списанные книги» 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Библиотека № 25, расположенная на улице Врубеля, присоединилась к акции «Списанные книги». Об этом рассказал представитель культурного учреждения.
Сейчас читатели могут забронировать любую из 500 доступных книг, а затем прийти и безвозмездно забрать ее. Для удобства передачи книг был создан интернет-портал списанные-книги.рф. Для получения книги нужно зарегистрироваться на портале и заказать свой экземпляр.
Бронь действует три дня (ее можно дважды продлить); в день одному человеку или юридическому лицу можно заказать не более десяти экземпляров.
Адрес библиотеки № 25: улица Врубеля, дом 13. (ео)
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