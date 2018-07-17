Библиотека Сокола стала участником акции «Списанные книги»

Библиотека № 25, расположенная на улице Врубеля, присоединилась к акции «Списанные книги». Об этом рассказал представитель культурного учреждения.

Сейчас читатели могут забронировать любую из 500 доступных книг, а затем прийти и безвозмездно забрать ее. Для удобства передачи книг был создан интернет-портал списанные-книги.рф. Для получения книги нужно зарегистрироваться на портале и заказать свой экземпляр.

Бронь действует три дня (ее можно дважды продлить); в день одному человеку или юридическому лицу можно заказать не более десяти экземпляров.

Адрес библиотеки № 25: улица Врубеля, дом 13. (ео)