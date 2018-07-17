Третий этап акции «Списанные книги» стартовал в новогиреевских библиотеках

Цель проекта — отдать книги, списанные из фондов библиотек тем, кому они нужны.

Первые два этапа акции прошли в библиотеках Москвы очень успешно. По душе проект пришелся и читателям из района Новогиреево. Третий этап, начавшийся в середине июля, продлится до ноября этого года.

Механизм реализации проекта очень прост: читатели выбирают нужные книги из списка, опубликованного на портале списанные-книги.рф, и бронируют их на сайте. Затем остается только забрать выбранные издания.

Два первых этапа проекта позволили выяснить, что охотнее всего москвичи разбирают детские книги, художественную литературу и популярные периодические издания, а также русскую классику.

Забронировать можно не более десяти книг в день читателям, зарегистрированным на портале в качестве физического лица, и не более ста книг — тем, кто зарегистрирован в качестве юридического лица.

За время реализации проекта — а первый этап состоялся в 2016 году — читатели забрали у библиотек около четырёхсот тысяч списанных книг.

Подробности можно уточнить в любой библиотеке нашего района.