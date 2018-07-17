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Третий этап акции «Списанные книги» стартовал в новогиреевских библиотеках
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Третий этап акции «Списанные книги» стартовал в новогиреевских библиотеках 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Цель проекта — отдать книги, списанные из фондов библиотек тем, кому они нужны.
Первые два этапа акции прошли в библиотеках Москвы очень успешно. По душе проект пришелся и читателям из района Новогиреево. Третий этап, начавшийся в середине июля, продлится до ноября этого года.
Механизм реализации проекта очень прост: читатели выбирают нужные книги из списка, опубликованного на портале списанные-книги.рф, и бронируют их на сайте. Затем остается только забрать выбранные издания.
Два первых этапа проекта позволили выяснить, что охотнее всего москвичи разбирают детские книги, художественную литературу и популярные периодические издания, а также русскую классику.
Забронировать можно не более десяти книг в день читателям, зарегистрированным на портале в качестве физического лица, и не более ста книг — тем, кто зарегистрирован в качестве юридического лица.
За время реализации проекта — а первый этап состоялся в 2016 году — читатели забрали у библиотек около четырёхсот тысяч списанных книг.
Подробности можно уточнить в любой библиотеке нашего района.
Фото — Александр Калугин.
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