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Фирму из Дмитрова оштрафовали на 200 тыс. руб за нарушение земельного законодательства
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Фирму из Дмитрова оштрафовали на 200 тыс. руб за нарушение земельного законодательства 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
ЗАО «Южный капитал» заплатит 200 тысяч рублей штрафа за повторное невыполнение предписания по вовлечению земельного участка в Дмитровском городском округе Подмосковья в сельскохозяйственный оборот, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Управление провело проверку в отношении ЗАО «Южный капитал», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 15,44 гектара, расположенного в Дмитровском городском округе Московской области. В результате проверки выявили нарушения земельного законодательства РФ и выдали предписание об устранении нарушений, которые надлежало устранить до мая 2018 года. Однако в результате проверки исполнения предписания, проведенной в июне 2018 года, было установлено, что мероприятия по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот не проведены.
«За повторное в течение года совершение административного правонарушения в отношении ЗАО «Южный капитал» был составлен протокол по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы административного дела были направлены в судебный участок №53 Черемушкинского судебного района Москвы для принятия решения. В июне 2018 года решением мирового суда ЗАО «Южный капитал» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
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