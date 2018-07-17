Косачев награжден медалью Столыпина II степени 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева медалью Столыпина II степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В распоряжении кабмина говорится, что сенатор, представляющий в Совете Федерации исполнительную власть республики Марий Эл, награжден «за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально— экономического развития страны». Кроме того, курирующий международную проблематику вице-спикер СФ Ильяс Умаханов удостоен Почетной грамоты кабмина.
Еще семерым сенаторам, в том числе — главе комитета по регламенту Андрею Кутепову, возглавляющему временную комиссию по проведению ЧМ-2018, — объявлена благодарность правительства России.