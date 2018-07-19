Срок выдачи материнского капитала в России сократят до 15 дней 

Фото: Пресс-служба Правительства РФ
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Правительство РФ сократит сроки выдачи сертификата на материнский капитал с 1 месяца до 15 дней. Об этом на заседании правительства в четверг, 19 июля, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, добавив о том, что будут также сокращены сроки проверки документов для принятия решений о дополнительной помощи. «Еще один вопрос касается поддержки семей, которые имеют детей. Мы рассмотрим законопроект, который позволит сократить срок выдачи сертификата на материнский капитал вдвое — с одного месяца до 15 дней с момента приема заявления. Программа материнского капитала должна быть подспорьем в решении материальных проблем, и вполне понятно, что люди хотят получить сертификат как можно быстрее и без лишних проволочек. Помимо этого будут уменьшены сроки проверок документов (с двух недель до пяти дней) для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки».