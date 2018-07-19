Правительство обсудит законопроект о сроках выдачи сертификата на маткапитал

Кабмин России сегодня рассмотрит ряд законопроектов, в том числе о сокращении вдвое срока принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал, передает ТАСС

В случае принятия, срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал с 30 до 15 дней с даты приема соответствующего заявления. Также в планах с 14 до 5 дней сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для получения дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми.