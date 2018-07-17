На завершение строительства аэропорта Гагарин выделено 496 миллионов рублей

Парламентарий обратился к премьер-министру с просьбой о выделении 496 миллионов рублей на строительство приаэропортовой зоны, сообщает депутат Госдумы Николай Панков на своем канале. По словам источника, средства на эти цели будут выделены из федерального резервного фонда в текущем году. Такое решение позволит ввести аэропорт в эксплуатацию уже в первом полугодии 2019 года.

«Очень важно, что это даст возможность ввода аэропорта в первом полугодии следующего года. Заметно радуется трудовой коллектив воздушной гавани. Украдкой интересуются, когда перейдут на нормальную работу. И с радостью вздыхают, услышав дату ввода в следующем году», — говорится в сообщении.

Парламентарий утверждает, что аэропорт приступит к запланированным перелетам в намеченный срок даже в том случае, если средства на строительство подъездных путей будут выделены в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт Гагарин введут в эксплуатацию следующим летом. Глава Росавиации Александр Нерадько подчеркнул, что в ближайшее время для этого необходимо нарастить темпы и синхронизировать работу по строительству воздушной гавани.

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