Саратовский политолог назвал строительство аэропорта «билетом в будущее»

Политолог Дмитрий Олейник сообщил, что значение нового аэропорта для Саратова трудно переоценить, фактически, это «билет в будущее» для нашего города.

«Региональная власть прилагает все усилия, чтобы объект был запущен в срок, но не всегда средств и полномочий, с учетом возможностей регионального бюджета, достаточно для оперативного решения финансовых вопросов.