Саратовский политолог назвал строительство аэропорта «билетом в будущее» 

Политолог Дмитрий Олейник сообщил, что значение нового аэропорта для Саратова трудно переоценить, фактически, это «билет в будущее» для нашего города.
«Региональная власть прилагает все усилия, чтобы объект был запущен в срок, но не всегда средств и полномочий, с учетом возможностей регионального бюджета, достаточно для оперативного решения финансовых вопросов.
Без воздушного пункта пропуска наш новый аэропорт не получит статус международного, а для его организации требовалось почти полмиллиарда рублей. Это громадная сумма, но благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, которому удалось обосновать Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву важность выделения этих средств, сегодня вопрос решен. Из Резервного фонда Правительства выделено почти 500 миллионов рублей. Сроки будут соблюдены, и пуск аэропорта пройдет в начале 2019 года.
Это еще один пример того, как поступают политики, любящие свою малую Родину и ответственные перед своими избирателями. Мы можем только догадываться, как непросто было решить этот вопрос. Оказанная сегодня помощь позволит Саратовской области не просто развиваться, но претендовать на место в числе наиболее перспективных регионов страны», — подчеркнул Олейник.