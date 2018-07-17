Правительство одобрило снижение срока получения маткапитала 

«Законопроект направлен на сокращение срока выдачи сертификатов на получение материнского капитала до 15 дней. Для этого будут оптимизированы, кроме прочего, процедуры взаимодействия Пенсионного фонда России с организациями, имеющими необходимую для предоставления сертификатов информацию, например, что заявитель не был лишен родительских прав, не совершал преступлений в отношении своих детей и так далее», — рассказал член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По его словам, выдача государством материнского капитала помогает улучшать демографическую ситуация в стране, а также способствует оказанию социальной поддержки семьям, передает РАПСИ.
«ФедералПресс» напоминает, что глава правительства Дмитрий Медведев заявил о намерении расширить программу материнского капитала в рамках программы «Десятилетие детства». На сегодняшний день сумма материнского капитала установлена кабмином в размере 453 тысяч 26 рублей.