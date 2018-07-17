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Правительство одобрило снижение срока получения маткапитала
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Правительство одобрило снижение срока получения маткапитала 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Законопроект направлен на сокращение срока выдачи сертификатов на получение материнского капитала до 15 дней. Для этого будут оптимизированы, кроме прочего, процедуры взаимодействия Пенсионного фонда России с организациями, имеющими необходимую для предоставления сертификатов информацию, например, что заявитель не был лишен родительских прав, не совершал преступлений в отношении своих детей и так далее», — рассказал член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По его словам, выдача государством материнского капитала помогает улучшать демографическую ситуация в стране, а также способствует оказанию социальной поддержки семьям, передает РАПСИ.
«ФедералПресс» напоминает, что глава правительства Дмитрий Медведев заявил о намерении расширить программу материнского капитала в рамках программы «Десятилетие детства». На сегодняшний день сумма материнского капитала установлена кабмином в размере 453 тысяч 26 рублей.
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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