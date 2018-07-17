«Хардокор» отдыхает: библиотека Челябинска сняла боевик для должников

В челябинской библиотеке имени А. С. Пушкина сняли экшн‐короткометражку от первого лица с призывом «возвращать книги вовремя». Социальная реклама в жанре «боевик» была опубликована в пабликах учреждения в соцсетях.

В основу сюжета клипа легла история о простых «дворовых» парнях, которые вечно находят себе приключения — драки или погони с участием «гопоты». Но несмотря на эти жизненные трудности, всегда находят время вернуть книги в библиотеку вовремя.

Как отмечают в библиотеке, в съемках ролика участвовали жители Челябинска — актеры, каскадеры, мотоциклисты и постановщик боевых сцен. Режиссером «боевика» выступил библиотекарь сектора культурных инициатив Максим Першуков.

Видеозапись уже дала первый эффект. Впечатленные читатели-должники увидели ролик в сети и сразу вспомнили о пылящихся дома книгах.

— Верну книгу в библиотеку, которая два года лежит, — написал один челябинцев в соцсети.

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