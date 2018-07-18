Путин призвал кабмин «шевелиться», чтобы восстановить инфраструктуру Забайкалья к зиме

"Сейчас жарко там, жить можно, но мы с вами знаем, как быстро наступают холода. Нужно шевелиться", — сказал он, обращаясь к премьеру Дмитрию Медведеву в ходе встречи с членами правительства.

Со своей стороны глава кабмина заметил, что у него на совещании уже рассмотрели вопрос ЧС в Забайкалье. «Обсуждали у меня то, что там произошло с мостами и с инженерной инфраструктурой. Посмотрим, как поступить, тоже наверное придется выделять деньги, чтобы восстанавливать ее», — добавил глава правительства, уточнив, что пострадало 35 мостов.

Паводки в Забайкалье

Шилка и В Забайкалье около месяца почти ежедневно идут дожди, с 8 июля в зону подтопления попали 29 населенных пунктов, включая города Чита Нерчинск . Разлившиеся реки подтапливали свыше 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач. В зоне паводка оказались более 5 тыс. человек, в том числе 1,1 тыс. детей.

16 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что общий ущерб от паводка в Забайкальском крае уже, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей.

На всей территории региона действует режим ЧС.