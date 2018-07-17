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В московских библиотеках подготовили программы, посвященные Евтушенко
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В московских библиотеках подготовили программы, посвященные Евтушенко 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Литературные чтения и выставки, приуроченные к 85-летию со дня рождения поэта Евгения Евтушенко, пройдут в нескольких библиотеках Москвы в среду, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"К 85-летию со дня рождения поэта Евгения Евтушенко, которое отметят 18 июля, несколько московских библиотек подготовили тематические программы: поэтические чтения, музыкальные гостиные, выставки, кинопоказы и экспозиции", — говорится в сообщении.
Мероприятия, посвященные поэту, состоятся в музыкально-театральной гостиной Дома Гоголя, в библиотеке №221 имени Роберта Рождественского, в библиотеке «Дом А. Ф. Лосева» и в культурном центре ЗИЛ.
Как сообщается, основные торжества пройдут в Центральной городской деловой библиотеке, где состоится встреча с вдовой поэта Марией Евтушенко. В рамках мероприятия она расскажет о судьбе литературного наследия поэта, а также представит книгу «Весь Евтушенко» и передаст в дар столичным библиотекам 440 экземпляров собрания.
"В нее (книгу «Весь Евтушенко» — ред.) вошли знаковые произведения, созданные с 1937 (первые опыты) по 2007 год, и редкие стихи, посвященные авторам, чьи стихотворения вошли в антологию «В начале было Слово… Десять веков русской поэзии». Это уникальное собрание стихов русских поэтов, над которым Евтушенко работал последние 12 лет", — уточняется в сообщении.
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