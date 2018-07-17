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Библиотека № 192 приглашает посмотреть мультфильмы
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Библиотека № 192 приглашает посмотреть мультфильмы 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Сотрудники библиотеки приглашают всех маленьких бутовчан на онлайн-просмотры любимых мультфильмов.
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники библиотеки стали размещать любимые детьми мультфильмы. В данный момент здесь можно посмотреть мультфильм «Волшебник Изумрудного города», снятый по книге Александра Мелентьевича Волкова, известного миллионам читателей своими книгами о девочке Элли и Изумрудном Городе.
А еще мальчишки и девчонки смогут увидеть мультфильм «Приключения кота Леопольда».
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