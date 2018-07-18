В Госдуме помогли семье донбасских беженцев получить материнский капитал

Семье из четырех человек, переехавших из Донбасса в Мурманскую область , выплатили материнский капитал только после вмешательства из Госдумы

Виталий Овчар с женой и двумя малолетними детьми спасся от боев в Донбассе, переехав в Мурманскую область, где живет его отец. Беженцы получили гражданство России и обратились за получением материнского капитала. «Получили отказ», — написал депутат Сергей Шаргунов в Facebook.

Как объяснили в Пенсионном фонде, для получения маткапитала ребенок должен быть гражданином России на момент рождения. Обращения в различные инстанции не помогли. «После моих звонков и запросов в Пенсионный фонд — получилось. Московские чиновники Пенсионного фонда признали неправоту чиновников из Апатитов и сделали им строгое внушение. И это прецедент», — написал Шаргунов.

По его словам, сертификат на получение материнского капитала для донбасской семьи уже готов.

В июне президент Владимир Путин по итогам прямой линии поручил МВД Минтруда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в России.