В Госдуме изучат вопрос о предоставлении материнского капитала отцам 

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь («Единая Россия») рассказала об изучении вопроса выдачи материнского капитала отцам в связи с обращениями граждан. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«В настоящее время поступают обращения отцов (о получении материнского капитала — прим. Агентства «Москва»), которые сами воспитывают своих детей. Нужно изучить обращения на предмет того, насколько эти заявления удовлетворяются», — заявила О. Бондарь.
При этом она отметила, что есть необходимость рассмотрения некоторых обращений в индивидуальном порядке.
«Отцам выдают материнский капитал, есть такие случаи.
Я буквально только приехала из региона, когда получила подобное обращение. Отец развелся, маму лишили родительских прав. И вторая у него такая же история была. А третья — мама просто бросила их и ушла, но еще лишения (родительских прав — прим. Агентства «Москва») не произошло. Я приложу все усилия, чтобы решить этот вопрос», — уточнила О. Бондарь.