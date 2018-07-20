В Госдуме изучат вопрос о предоставлении материнского капитала отцам

«В настоящее время поступают обращения отцов (о получении материнского капитала — прим. Агентства «Москва»), которые сами воспитывают своих детей. Нужно изучить обращения на предмет того, насколько эти заявления удовлетворяются», — заявила О. Бондарь.

При этом она отметила, что есть необходимость рассмотрения некоторых обращений в индивидуальном порядке.

«Отцам выдают материнский капитал, есть такие случаи.

Я буквально только приехала из региона, когда получила подобное обращение. Отец развелся, маму лишили родительских прав. И вторая у него такая же история была. А третья — мама просто бросила их и ушла, но еще лишения (родительских прав — прим. Агентства «Москва») не произошло. Я приложу все усилия, чтобы решить этот вопрос», — уточнила О. Бондарь.