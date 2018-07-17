Ким Кардашьян вышла на пляж и устроила йога-тренировку в одном бикини

Очаровательная Ким вновь похвасталась идеальными бедрами в знойном фотосете на пустынном пляже. Правда, в этот раз она вроде как и не собиралась на съемку, а просто позвала несколько не менее горячих подруг позаниматься йогой.

Как оказалось, Ким уже давно посвящает свое утро серьезным кардиотренировкам. Время от времени она разбавляет их пилатесом и силовым тренингом — за всем этим внимательно следит персональный тренер, Мелисса Алькантара.

Пишите моему тренеру @fitgurlmel, который действительно изменил моё тело. Когда я стала недовольна тем, что увидела в зеркале, я провела целый год в тяжёлых тренировках 5 или 6 дней в неделю, и теперь наблюдаю заметную разницу — Ким Кардашьян

Звезда призналась, что еще 5 лет назад испытывала серьезную депрессию по поводу своей фигуры и выбраться ей помог только спорт. Надо сказать, сейчас Ким выглядит действительно потрясающе — ну кто даст этой красотке 37 лет.

Ким вовсе не стесняется постоянно пробовать что-то новое. Недавно звезда впервые встала на серфинг, а после поздравила американцев совсем незаметным бикини.