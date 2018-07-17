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Ким Кардашьян вышла на пляж и устроила йога-тренировку в одном бикини
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Ким Кардашьян вышла на пляж и устроила йога-тренировку в одном бикини 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Очаровательная Ким вновь похвасталась идеальными бедрами в знойном фотосете на пустынном пляже. Правда, в этот раз она вроде как и не собиралась на съемку, а просто позвала несколько не менее горячих подруг позаниматься йогой.
Как оказалось, Ким уже давно посвящает свое утро серьезным кардиотренировкам. Время от времени она разбавляет их пилатесом и силовым тренингом — за всем этим внимательно следит персональный тренер, Мелисса Алькантара.
Пишите моему тренеру @fitgurlmel, который действительно изменил моё тело. Когда я стала недовольна тем, что увидела в зеркале, я провела целый год в тяжёлых тренировках 5 или 6 дней в неделю, и теперь наблюдаю заметную разницу — Ким Кардашьян
Звезда призналась, что еще 5 лет назад испытывала серьезную депрессию по поводу своей фигуры и выбраться ей помог только спорт. Надо сказать, сейчас Ким выглядит действительно потрясающе — ну кто даст этой красотке 37 лет.
Ким вовсе не стесняется постоянно пробовать что-то новое. Недавно звезда впервые встала на серфинг, а после поздравила американцев совсем незаметным бикини.
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