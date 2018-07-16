В России впервые состоится Всероссийский конкурс массовых военных библиотек «Читай — Армия»

Основные задачи Конкурса выявление информационных форм работы библиотек и их применение в библиотечной сфере военнослужащих, а также выявление и поддержка талантливых и профессиональных библиотекарей.

Участники «Читай-Армии» поборются сразу в нескольких номинациях («Лучший библиотекарь», «Фотовзгляд», «Лучшая передвижная библиотека», «Библиотека он-лайн», «Библиотека и „ЮНАРМИЯ“), а самые креативные получат Гран-при за „Библиотеку будущего“. По итогам Конкурса победителям будут присуждены дипломы и призы, а также памятные подарки.

Основные задачи Конкурса выявление информационных форм работы библиотек и их применение в библиотечной сфере военнослужащих, а также выявление и поддержка талантливых и профессиональных библиотекарей.

Главным организатором Конкурса выступает Главное управление по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации

В жюри войдут представители ведущих российских книжных издательств, творческих союзов и общественных организаций.

Заявки принимаются до 1 ноября 2018 года.