Основные задачи Конкурса выявление информационных форм работы библиотек и их применение в библиотечной сфере военнослужащих, а также выявление и поддержка талантливых и профессиональных библиотекарей.
Участники «Читай-Армии» поборются сразу в нескольких номинациях («Лучший библиотекарь», «Фотовзгляд», «Лучшая передвижная библиотека», «Библиотека он-лайн», «Библиотека и „ЮНАРМИЯ“), а самые креативные получат Гран-при за „Библиотеку будущего“. По итогам Конкурса победителям будут присуждены дипломы и призы, а также памятные подарки.
Основные задачи Конкурса выявление информационных форм работы библиотек и их применение в библиотечной сфере военнослужащих, а также выявление и поддержка талантливых и профессиональных библиотекарей.
Главным организатором Конкурса выступает Главное управление по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации.
В жюри войдут представители ведущих российских книжных издательств, творческих союзов и общественных организаций.
Заявки принимаются до 1 ноября 2018 года.